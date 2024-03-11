Асхабадзе прокомментировал победу «Факела» над «Спартаком»

Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался о выездной победе над столичным «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Поздравляю команду, наших болельщиков с таким результатом. Самое главное, что мы набираем очки. И нет разницы, с каким соперником встречаемся», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Благодаря вчерашнему успеху «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем матче чемпионата страны воронежский клуб встретится с «Оренбургом».