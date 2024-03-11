Квеквескири высказался о победе над «Спартаком»

Хавбек воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о гостевой победе над московским «Спартаком» (2:0) в поединке 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы провели очень хороший матч. Эмоции от игры на таком стадионе против такого соперника только положительные. Благодарим всех болельщиков, в том числе спартаковских», - приводит Legalbet слова футболиста «Факела».

Воронежская команда набрала 25 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Спартака», то после поражения «народная команда» располагается на шестой строчке в Премьер-лиге.