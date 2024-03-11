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Глебов — о недовольстве игроков «Краснодара» судейством: «На что жаловаться?»

11 Марта 2024 • 09:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после победы над «Краснодаром» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:1 высказался о критике игроков и главного тренера «быков» в адрес судейства.

По мнению Глебова, решения, которые судьи принимали в прошедшей игре, были последовательны и не предвзяты.

«Судьи задали рамки допустимого, на что жаловаться? Большинство жёлтых карточек было показано за какие-то удары локтями, отмашки», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Отметим, что после этого поражения «Краснодар» потерял лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», в свою очередь, остался на 10-й строчке.

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