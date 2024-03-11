​Невин: «Диас выступил сегодня особенно»

Бывший игрок «Челси» Пэт Невин прокомментировал итоги матча против «Манчестер Сити», который завершился вничью 1:1 и позволил «Ливерпулю» остаться впереди грозного соперника в турнирной таблице первенства. В составе «красных» шотландский экс-футболист особенно отметил колумбийского игрока Луиса Диаса - он, по его словам, стабильно прогрессирует.

- Многие игроки провели хороший матч, но я хотел бы выделить Луиса Диаса. Он постоянно прогрессирует, на мой взгляд. Сейчас он стал игроком, который мне реально нравится. И я благодарен Юргену Клоппу за то, что он так помог ему, - цитирует слова Невина BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном».