Камоцци: «Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков «Спартака»

Франко Камоцци, который ранее работал советником Леонида Федуна, высказался о вчерашнем поражении московского «Спартака» от воронежского «Факела» (0:2) в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Абаскаль не имеет никакого авторитета у игроков, команда плохо себя чувствует. Болельщикам и игрокам приходится жаловаться на того, кто поставил Абаскаля на пост главного тренера», - передает слова Камоцци Sport24.

Напомним, что испанский тренер возглавил «народную команду» летом 2022 года. После 20 туров чемпионата России «красно-белые» с 31 очком занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.