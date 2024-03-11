Тикнизян: «Сочи» - бойцы, которые хотят подняться в таблице»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мыслями о матче против «Сочи» в рамках 28-го тура чемпионата России. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
«Это хорошая команда, мне они понравились. «Сочи» - бойцы, которые хотят подняться в турнирной таблице. В матче с нами они хорошо оборонялись и достаточно остро играли на контратаках», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
После этого поединка «железнодорожники» набрали 32 балла и занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Южане с 13 очками находятся на последней строчке.
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