Мостовой назвал нападающего, который сейчас лучше Месси

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о звездном аргентинского нападающем Лионеле Месси.
«Я всегда был поклонником таланта Лео. Месси лучший из тех, кого я видел на поле. Он великолепный футболист. Сейчас же лучшим можно считать Килиана Мбаппе. Его игра в данный момент мне нравится больше всего. Давно наблюдаю за ним, это топ-игрок», - передает слова Александра AS.
Напомним, что Месси с лета 2023 года выступает в МЛС за «Интер Майами». В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Лионель провел три поединка, в которых записал на свой счет три гола и одну результативную передачу.
Бан пользователя