Мостовой назвал нападающего, который сейчас лучше Месси

«Я всегда был поклонником таланта Лео. Месси лучший из тех, кого я видел на поле. Он великолепный футболист. Сейчас же лучшим можно считать Килиана Мбаппе. Его игра в данный момент мне нравится больше всего. Давно наблюдаю за ним, это топ-игрок», - передает слова Александра AS.