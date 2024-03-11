Мостовой оценил возможный трансфер Мбаппе в «Реал»

Экс-полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой высказался о потенциальном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Это будет круто. Когда Мбаппе присоединится к «Реалу», это будет по-настоящему мощно. Это будет команда с огромным атакующим потенциалом», - передает слова Александра AS.

Ранее сообщалось, что 25-летний француз присоединится к «королевскому» клубу в конце сезона. Стороны подпишут пятилетний трудовой договор.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 34 матча за парижан. На счету звездного форварда 34 гола и семь результативных передач.