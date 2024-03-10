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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Динамо» включилось в золотую гонку»

10 Марта 2024 • 23:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался об игре московского «Динамо» под руководством Марцела Лички.

«Козырь «Динамо» в нападении. Это самая бьющая команда в РПЛ. Москвичи включились в золотую гонку», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что наставник «Динамо» Марцел Личка сделал ставку на атакующий футбол и смог подобрать ключи к Карраскалю, который показывает весной хорошую игру.

После 20 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 38 очков. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет всего два зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Руслан Пименов Хорхе Карраскаль Марцел Личка ещё теги

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