Пименов: «Динамо» включилось в золотую гонку»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался об игре московского «Динамо» под руководством Марцела Лички.

«Козырь «Динамо» в нападении. Это самая бьющая команда в РПЛ. Москвичи включились в золотую гонку», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что наставник «Динамо» Марцел Личка сделал ставку на атакующий футбол и смог подобрать ключи к Карраскалю, который показывает весной хорошую игру.

После 20 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 38 очков. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет всего два зачетных балла.