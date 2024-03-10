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Наумов: «Локомотив» подвело удаление Карпукаса»

10 Марта 2024 • 20:15 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Сочи

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался после игры 20-го тура чемпионата России, в которой «железнодорожники» поделили очки с «Сочи» (2:2).

«Играли не плохо, к сожалению, не додавили немного. И подвело это удаление Карпукаса во втором тайме, оно снизило накал давления со стороны «Локомотива», — приводит слова Наумова Vprognoze.

При этом специалист отметил, что тренерский штаб «Локомотива» сделал правильные замены.

В настоящий момент подопечные Михаила Галактионова занимают пятое место в чемпионате России, имея в своем активе 32 зачетных балла.

Следующим соперником «Локомотива» в рамках РПЛ станет «Краснодар», идущий на второй позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
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