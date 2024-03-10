Тикнизян: «Мы все поддержали Карпукаса»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, поддержала ли команда Артёма Карпукаса, который был удалён в матче с «Сочи».

Напомним, в начале второй половины игры Карпукас совершил грубый фол и за вторую желтую карточку отправился досматривать матч в раздевалку.

«Конечно, мы все поддержали Тёму. Он очень классный футболист. Такое со всеми бывает. Я сам неоднократно проходил через такое», — заявил Тикнизян «Чемпионату».

В текущем сезоне Карпукас принял участие в 20 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

На данный момент «Локомотив» идет на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 32 балла после 20 игр.

Карпукас признал свою ошибку в моменте с удалением