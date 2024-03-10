Карпукас признал свою ошибку в моменте с удалением

Хавбек «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос о своём удалении в игре с «Сочи».

Напомним, 21-летний полузащитник был удален в минувшем матче, получив вторую желтую карточку в начале второго тайма.

— Не хочу комментировать судейское решение. Виноват только я. Играть я так не должен, ошибка только моя, — приводит слова Карпукаса «Спорт-Экспресс».

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Сочи» завершилась вничью – 2:2.

На данный момент «железнодорожники» находятся на пятой позиции в РПЛ, имея в своей копилке 32 балла.

В следующем туре «Локомотив» встретится на своем поле с «Краснодаром».