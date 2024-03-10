Морено: «Нам удалось показать характер, мы бились до конца»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- 2:2, очень эмоциональный матч. Довольны ли вы этим результатом, учитывая, как игра складывалась?

- Да, конечно, доволен тем, как команда выступила, как команда сражалась, потому что всегда сложно играть с «Локомотивом», тем более на его стадионе. Но нам удалось показать характер, мы бились до конца. Самое главное в нашей ситуации - набирать очки и не проигрывать.

- Очень эмоционально реагировали на решение арбитра удалить Кордову. Как сейчас этот эпизод можете оценить?

- Конечно, мне не нравится, когда моя команда остается вдесятером. Я делаю свою работу, арбитры - выполняют свою. У них тоже очень сложная работа. Мне показалось, что это было обычное игровое действие, учитывая бег игрока в том игровом эпизоде. Поэтому сложно говорить, нужно уважать решение арбитра, потому что это сложная работа.

- Непосредственно перед этим матчем играли ваши главные конкуренты, «Оренбург» и «Балтика». Следили ли за этим матчем, или только результат узнали и всё?

- Я научился концентрироваться на том, что я сам могу контролировать, что моя команда может контролировать, поэтому мы сконцентрированы на своей игре, нам нужно набирать очки, это самое главное.