Галактионов: «Если отталкиваться от прошлого матча с «Динамо», есть шаг вперёд по качеству игры»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Судя по эмоциям, после финального свистка в «Локомотиве» никто не доволен результатом, никого он не устроил. Что по игре? Как оцениваете игру «Локомотива» сегодня, понравилась ли она вам?

- Если отталкиваться от прошлого матча с «Динамо», конечно, есть шаг вперед по качеству игры. Нам кое-что удавалось, и неплохо порой действовали, моменты создавали. Моментов было уйма. Надо было постараться более хладнокровно распорядиться этими эпизодами и решать всё.

- Чего не хватило в завершающей стадии? Это эмоции, психология, или дело в чем-то другом?

- Всё вместе, совокупность факторов. Это и эмоциональная составляющая, желание не то, что отыграться, а победить. И самое главное, чтобы было такое психологическое спокойствие в завершающей стадии. Что делать? Результат есть, его надо принимать. Конечно, он для нас не самый хороший. Надо выигрывать и двигаться дальше.

- Эпизод с удалением Карпукаса как можете оценить сейчас?

- Сложно сказать, надо пересмотреть эпизод.

- Замены, которые вы проводили, как они влияли на игру? Довольны ли вы тем, как футболисты выходили, как менялась игра «Локомотива» после их выхода на поле?

- Вы видели, что хотели добавить свежести и скорости. Понимали, что по такому полю нужен был фактурный нападающий, поэтому все замены себя оправдали с учетом того, что отрезок провели в меньшинстве. Я думаю, что, в принципе, все вышли достаточно остро и динамично.