Юсупов — о травме: «Завтра сделаю МРТ»

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов ответил на вопрос о своём повреждении в минувшей игре с «Локомотивом».

Напомним, встреча 20-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:2. Юсупов провел на поле 40 минут и отметился забитым мячом.

«Небольшая травма, вовремя попросил замену, чтобы не усугубить. Завтра сделаю МРТ», — приводит слова Юсупова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Юсупов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и записал на свой счет один голевой пас.

По итогам 20 сыгранных туров «Сочи» занимает последнее место в чемпионате России, имея в копилке 13 зачетных баллов.