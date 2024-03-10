​«Локомотив» проиграл только один из 15 последних матчей РПЛ

В воскресенье вечером «Локомотив» проводил домашний матч двадцатого тура чемпионата России против «Сочи». Команды поделили очки, забив по два гола.

Серия «Локомотива» без поражений на своём поле в Премьер-лиге достигла семи матчей (4 победы, 3 ничьи). Если посмотреть более широко, то «железнодорожники» проиграли только один из 15 последних домашних матчей чемпионата (9 побед, 5 ничьих).

На текущий момент «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в четверг, 14 марта, - против «Балтики» на своём поле в Кубке России.