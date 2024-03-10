​Продлилась серия «Сочи» без побед в РПЛ

В воскресенье «Сочи» проводил гостевой матч Премьер-лиги против «Локомотива». Команды не смогли выявить сильнейшего – после финального свистка на табло остался гореть счёт 2:2.

Ничья в Москве является позитивным результатом для «Сочи», хотя серия команды без побед в Премьер-лиге достигла уже восьми матчей. В рамках этой серии сочинцы четыре раза сыграли вничью и четыре раза проиграли.

Если посмотреть более широко, то в 15 последних матчах Премьер-лиги «Сочи» отпраздновал только одну победу (4 ничьи, 10 поражений).

«Сочи» по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.