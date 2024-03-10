Момент матча «Локомотив» - «Сочи» вошёл в историю российского футбола

В воскресенье вечером матч двадцатого тура Российской премьер-лиги проводят «Локомотив» и «Сочи». По ходу второго тайма при счёте 2:2 арбитр показал жёлтую карточку игроку сочинской команды Серхио Кордове. Дальше в ситуацию вмешался ВАР, и арбитр Сергей Чебан после просмотра повтора ужесточил наказание до удаления. При этом Чебан стал первым судьёй, который объявил об изменении решения на стадионе.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка», - объявил Чебан на стадионе.

Этот момент вошёл в историю российского футбола, ведь ранее судьи своих решений не объявляли.