Директор «Оренбурга» прокомментировал победу над «Балтикой»

Дмитрий Андреев, который в «Оренбурге» занимает пост спортивного директора, дал комментарий после победы над «Балтикой» (1:0) в воскресном матче двадцатого тура Премьер-лиги.

«Победа однозначно важна, а эмоций – очень большой спектр. Главная ли это победа в сезоне? Сейчас турнирная таблица такова, что очень важно набирать очки. В меньшей степени сейчас важно качество, нужны именно очки», - цитирует Андреева «РБ Спорт».

На текущий момент «Оренбург» располагается на четырнадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть в зоне стыковых игр. Следующий матч команда Давида Деограсии проведёт в четверг, 14 марта, – против «Спартака» на выезде в Кубке России.