«Локомотив» и «Сочи» вдесятером будут доигрывать матч 20-го тура РПЛ

В эти минуты проходит игра 20-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Сочи». На данный момент счет в матче ничейный – 2:2.

«Локомотив» остался в меньшинстве в начале второго тайма. На 53-й минуте полузащитник «железнодорожников» Артём Карпукас был удален за вторую желтую карточку, а на 75-й минуте форвард «Сочи» Серхио Кордова получил прямую красную карточку за удар соперника локтем в лицо.

Следить за всеми событиями в матче 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Сочи» можно в подробной текстовой онлайн-трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.