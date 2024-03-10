Агент Гойковича: «В «Оренбурге» открыто сказали, что если Ренато не продлит контракт, то не будет играть»

Ромео Филипович, агент защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича, назвал причину отсутствия игровой практики у своего клиента во второй части нынешнего сезона.

Напомним, ранее боснийский футболист отказался продлевать свой контракт с «Оренбургом». По словам Филиповича, Гойкович не принимает участия в матчах именно по этой причине.

«В клубе открыто сказали, что если он не продлит контракт, то не будет играть. И это некорректно со стороны «Оренбурга», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Гойкович провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Действующий контракт защитника с российским клубом рассчитан до лета нынешнего года.