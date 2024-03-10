​Губерниев впечатлён резвым стартом матча «Локомотив» - «Сочи»

«Локомотив» и «Сочи» в воскресенье проводят очный матч в рамках двадцатого тура Российской премьер-лиги. Игра стартовала резво – уже к четвёртой минуте команды обменялись голами. На результативный удар Рифата Жемалетдинова сочинцы ответили голом Артура Юсупова.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отказался впечатлён таким стартом поединка.

«А сейчас – вперёд «Локомотив»! Отличная атмосфера на «РЖД Арене»! И «Локо» забивает, еее… Вот это футбол, уже 1:1 на 4-й минуте…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Сочи» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.