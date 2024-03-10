Игорь Федотов: «Ивичу стоит предъявлять претензии своим игрокам, а не судьям»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, который ранее намекнул на судейский заговор против его команды.

По мнению Федотова, сербскому специалисту нужно предъявлять претензии не судьям, а своим подопечным, которые не соблюдают правила.

«Почему они (игроки) так делают? Значит, они не читают правила, им их не доносят. Должны быть внимательнее, когда применяют руки в борьбе за мяч и попадают игрокам по лицу, уже имея жёлтые карточки», — приводит слова Федотова Metaratings.

На сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на одно очко.