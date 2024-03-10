​«Оренбург» прервал две негативные серии

В воскресном матче двадцатого тура Российской премьер-лиги «Оренбург» обыграл «Балтику» со счётом 1:0. Таким образом, команда Давида Деограсии прервала сразу две негативные серии. Во-первых, «Оренбург» отпраздновал победу в чемпионате после девяти игр без побед (пять ничьих, четыре поражения). А во-вторых, «Оренбургу» удалось не пропустить в матче РПЛ впервые с 17 сентября. В предыдущих 11 играх чемпионата «горожане» непременно пропускали.

Следующий матч чемпионата России «Оренбург» проведёт через три недели – против «Факела» на поле соперника. На текущий момент оренбуржцы располагаются на 14-й сточке в турнирной таблице.