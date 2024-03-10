​«Балтика» не забивала в 8 последних матчах РПЛ

В воскресенье «Балтика» потерпела поражение в гостях у «Оренбурга» (0:1) в матче двадцатого тура чемпионата России. Калининградцы снова не смогли соорудить гол. Таким образом, серия «Балтики» без голов в РПЛ достигла восьми матчей. Результаты команды Сергея Игнашевича на этом отрезке приводим ниже:

«Рубин» - «Балтика» 1:0;

«Балтика» - «Зенит» 0:2;

«Пари НН» - «Балтика» 0:0;

«Балтика» - «Спартак» 0:2;

«Факел» - «Балтика» 0:0;

«Балтика» - «Рубин» 0:1;

«Балтика» - «Сочи» 0:0;

«Оренбург» - «Балтика» 1:0.

«Балтика» на текущий момент занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне прямого вылета.