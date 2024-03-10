​Выездная серия «Балтики» без побед в топ-лиге достигла 21 матча

Воскресная программа двадцатого тура Российской премьер-лиги открывалась матчем между «Оренбургом» и «Балтикой». Хозяева поля смогли порадовать своих фанатов победой с минимальным счётом 1:0.

Таким образом, выездная серия «Балтики» без побед в топ-дивизионе достигла 21 матча (5 ничьих, 16 поражений).

В последний раз «Балтика» выигрывала матч чемпионата России на выезде ещё в прошлом веке – 2 мая 1998 года. В тот день калининградцы победили на поле «Ростова» с минимальным счётом 1:0.

Следующий гостевой матч Премьер-лиги «Балтика» проведёт через четыре недели – против «Зенита».