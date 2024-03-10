Дьяков: «Можно на сто процентов утверждать, что Карраскаль сильный и квалифицированный футболист»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался об игре полузащитника «бело-голубых» Хорхе Карраскаля.

Эксперт отметил, что хоть ранее в карьере колумбийского футболиста были непростые периоды, Карраскаль набрал форму и доказал, что он является игроком высокого уровня по меркам РПЛ.

«Карраскаль здорово играл ещё в ЦСКА, потом он присел на скамейку. В «Динамо» он тоже тяжело начал, но сейчас набрал хорошую форму. Уже сейчас можно утверждать на сто процентов, что он сильный и квалифицированный футболист», — приводит слова Дьякова Legalbet.

В текущем сезоне Карраскаль провёл за «Динамо» 17 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.