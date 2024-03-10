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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, почему арбитр Москалёв не объявил об изменении решения на стадионе

10 Марта 2024 • 15:49 Комментировать
Оренбург
1:0
Балтика

В воскресном матче двадцатого тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Балтикой» арбитр Владимир Москалёв изменил решение после вмешательства ВАР. Согласно новым инструкциям, судья должен был объявить о решении по громкой связи на стадионе. Казалось, что Москалёв забыл это сделать, но нет – выяснилось, что на стадионе просто нет технической возможности для таких объявлений.

Следить за игрой чемпионата России между «Оренбургом» и «Балтикой» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. Ближе к завершению встречи хозяевам удалось повести в счёте.

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