​Стало известно, почему арбитр Москалёв не объявил об изменении решения на стадионе

В воскресном матче двадцатого тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Балтикой» арбитр Владимир Москалёв изменил решение после вмешательства ВАР. Согласно новым инструкциям, судья должен был объявить о решении по громкой связи на стадионе. Казалось, что Москалёв забыл это сделать, но нет – выяснилось, что на стадионе просто нет технической возможности для таких объявлений.

Следить за игрой чемпионата России между «Оренбургом» и «Балтикой» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. Ближе к завершению встречи хозяевам удалось повести в счёте.