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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба – в запасе «Локомотива» на матч РПЛ против «Сочи»

10 Марта 2024 • 15:20 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Сочи
1 1.90 X 3.70 2 4.20
перерыв

В воскресенье «Локомотив» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Сочи». Наставник московской команды Михаил Галактионов принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Ньямси, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Сулейманов, Глушенков.

Стоит отметить, что нападающий Артём Дзюба начнёт игру в запасе.

Матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Сочи» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
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