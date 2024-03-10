​Дзюба – в запасе «Локомотива» на матч РПЛ против «Сочи»

В воскресенье «Локомотив» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Сочи». Наставник московской команды Михаил Галактионов принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Морозов, Ньямси, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Сулейманов, Глушенков.

Стоит отметить, что нападающий Артём Дзюба начнёт игру в запасе.

Матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Сочи» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.