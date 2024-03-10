Лепёхин: «Шансы на то, что «Зенит» удержит первое место — очень большие»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин оценил шансы петербургской команды удержать первое место в турнирной таблице РПЛ.

По мнению эксперта, «сине-бело-голубые» в шестой раз подряд завоюют чемпионский титул, так как они превосходят своих главных конкурентов по качеству состава и уровню игры.

«Шансы на то, что «Зенит» удержит первое место — очень большие. Второе место, мне кажется, займёт «Динамо», а «Краснодар» — третье», — цитирует Лепёхина «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, набрав 40 очков в 20 проведённых матчах. Следом идёт «Краснодар», а тройку лидеров замыкает «Динамо».