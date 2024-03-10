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Орещук: «Если Смолова устроит сидеть на лавке, то «Динамо» должно его оставить»

10 Марта 2024 • 15:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
30.03 16:00

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о том, стоит ли московскому клубу продлевать контракт с нападающим Фёдором Смоловым.

Напомним, действующее соглашение 34-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитано до конца июня нынешнего года.

Орещук назвал Смолова качественным футболистом, отметив при этом, что ему будет сложно выиграть конкуренцию у Константина Тюкавина за место в стартовом составе команды.  

«Если Смолова устроит сидеть на лавке и выходить на замену, то «Динамо» должно его оставить. Фёдор сам не захочет продлевать контракт, если ему не будет интересно такое предложение», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 23 игры, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Роман Орещук ещё теги

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