Орещук: «Если Смолова устроит сидеть на лавке, то «Динамо» должно его оставить»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о том, стоит ли московскому клубу продлевать контракт с нападающим Фёдором Смоловым.

Напомним, действующее соглашение 34-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитано до конца июня нынешнего года.

Орещук назвал Смолова качественным футболистом, отметив при этом, что ему будет сложно выиграть конкуренцию у Константина Тюкавина за место в стартовом составе команды.

«Если Смолова устроит сидеть на лавке и выходить на замену, то «Динамо» должно его оставить. Фёдор сам не захочет продлевать контракт, если ему не будет интересно такое предложение», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 23 игры, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.