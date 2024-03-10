Эштреков: «У «Динамо» есть шансы на чемпионство»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Эштреков высказался о победе «бело-голубых» над «Ахматом» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:0.

По мнению эксперта, динамовцы лучше воспользовались своими голевыми возможностями, благодаря чему и одержали победу. Также Эштреков подчеркнул, что сейчас «бело-голубые» имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул.

«Всё будет решаться в оставшихся играх, тем более у них (лидеров) ещё очные встречи. Если будет так, как было в матче с «Ахматом». Выжали максимум из того, что можно было», — цитирует Эштрекова Metaratings.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. Вторую строчку, в свою очередь, занимает «Краснодар».