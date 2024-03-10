В матче 20-го тура чемпионата России московский «Локомотив» встретится с «Сочи». Мнением по этому поединку поделился экс-защитник «железнодорожников» Дмитрий Сенников.

«Локомотив» должен реабилитироваться после поражения от «Динамо». «Локомотиву» надо показать свой футбол. По мастерству и сыгранности «железнодорожники» превосходят «Сочи», - приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Матч «Локомотива» против «Сочи» пройдет на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.