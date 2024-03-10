Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство в 25 процентов

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил шансы своей команды в борьбе за чемпионский титул.

«Я бы хотел, чтобы мы и «Краснодар» дали эту интригу. Во сколько бы процентов оценил шансы «Динамо»? Давайте дам 25», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В 20 турах РПЛ динамовцы набрали 38 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Зенита» на два балла. Отметим, что в последний раз «бело-голубые» выигрывали чемпионский титул в 1976 году.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт уже в среду, 13 марта, когда в рамках ответной встречи 1/4 финала Кубка России (пути РПЛ) сыграет с «Зенитом». Начало — в 20:15 по московскому времени.