Смородская: «Место Промеса - в тюрьме»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с журналистом «РБ Спорта» высказалась о ситуации вокруг форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес ведь осужден судом. Где его место? В тюрьме. То, что с ним не хотят разрывать контракт, - вопросы к «Спартаку», - поделилась мнением Смородская.

Напомним, что в феврале суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Кроме того, у нидерландца есть судимость на полтора года за нападение с ножом на родственника.

В нынешнем сезоне РПЛ форвард забил шесть голов и отдал шесть ассистов в 17 матчах.