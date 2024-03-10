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Смородская: «Место Промеса - в тюрьме»

10 Марта 2024 • 14:29 Комментировать (1)

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с журналистом «РБ Спорта» высказалась о ситуации вокруг форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес ведь осужден судом. Где его место? В тюрьме. То, что с ним не хотят разрывать контракт, - вопросы к «Спартаку», - поделилась мнением Смородская.

Напомним, что в феврале суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Кроме того, у нидерландца есть судимость на полтора года за нападение с ножом на родственника.

В нынешнем сезоне РПЛ форвард забил шесть голов и отдал шесть ассистов в 17 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская Квинси Промес ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Папаня
10 Марта 2024 в 15:44
Тут ведь вот какое дело. Если и так уже по уши в этом самом, то что уж волноваться по поводу какой-то мелочи? Шире нужно мыслить, гражданочка. Ширрокааа подшконь моя роднаая гг
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