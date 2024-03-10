Черчесов: «Спартаку» надо защищать Промеса»

Экс-главный тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Спартаку» надо защищать Промеса, потому что это их игрок. Но есть закон Нидерландов, суды, апелляция и презумпция невиновности. Надо дождаться апелляцию и из этого исходить», - приводит слова наставника «Чемпионат».

Напомним, что Промес сейчас находится в ОАЭ. Нападающего не выпустили из страны из-за участия в ДТП.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Квинси провел 17 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.