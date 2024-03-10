Личка хочет, чтобы «Динамо» продлило контракт со Смоловым

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что хотел бы продлить контракт с нападающим Фёдором Смоловым, чьё соглашение рассчитано до конца июня нынешнего года.

«Федя может помочь молодым развиваться. И когда Федя выходит на поле, всегда помогает, принимает элегантные решения», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Ранее гендиректор московского клуба Павел Пивоваров сообщал, что в контракте Смолова есть опция автоматического продления в случае соблюдения им определённых условий.

В текущем сезоне 34-летний Смолов провёл в составе «Динамо» 23 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.