Черчесов прокомментировал победу «Динамо» над «Ахматом»

«Вчера они победили на классе, но и у «Ахмата» были моменты. Всё сложилось хорошо для «Динамо». Видно, что у них команда и игроки выше классом, чем «Ахмат». Но раз на раз не приходится», - передает слова специалиста «Чемпионат».