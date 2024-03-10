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Черчесов прокомментировал победу «Динамо» над «Ахматом»

10 Марта 2024 • 14:08 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Станислав Черчесов высказался об игре «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

«Вчера они победили на классе, но и у «Ахмата» были моменты. Всё сложилось хорошо для «Динамо». Видно, что у них команда и игроки выше классом, чем «Ахмат». Но раз на раз не приходится», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» победило «Ахмат» в поединке 20-го тура чемпионата России со счетом 2:0. После этого матча на счету «бело-голубых» стало 38 баллов. Подопечные Марцела Лички находятся на третьем месте, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Станислав Черчесов
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