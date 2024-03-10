Камилов: «Во второй части чемпионата «Ахмат» будет стараться подняться выше в таблице»

Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов поделился мнением о нынешнем положении грозненской команды в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, в 20 турах «Ахмат» набрал 20 очков, расположившись на 12-м месте. По словам Камилова, грозненцы постараются избежать попадания в стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе российского футбола.

«Во второй части чемпионата «Ахмат» будет стараться подняться выше в таблице и не опуститься в зону стыковых матчей. Наш состав может решить поставленные задачи», — цитирует Камилова «Матч ТВ».

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Ахмат» проведёт 30 марта против казанского «Рубина». Начало — в 16:00 по московскому времени.