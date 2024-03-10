Давыдов: «Спартак» показал в матче с «Зенитом», что хорошо готов к сезону»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Давыдов высказался о выступлении «народной команды» в нынешнем сезоне чемпионата России.
«Команда идет на пятом месте, это было и с Федуном, и без него. Интересно посмотреть, как команда проведет остаток сезона. «Спартак» показал в матче с «Зенитом», что хорошо готов к сезону», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».
В настоящий момент «Спартак» с 31 очком находится на пятом месте в турнирной таблице. В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле встретятся с воронежским «Факелом».
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