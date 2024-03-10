Агент Конате: «Предварительных соглашений по Мохамеду ни с кем не подписывали»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

По словам Селюка, сейчас Конате сконцентрирован на выступлениях за команду из Грозного и хочет помочь ей сохранить прописку в РПЛ.

«Предварительных соглашений ни с кем не подписывали, конечно. Пока Мохамед помогает «Ахмату» выправить ситуацию, выглядит очень неплохо», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 24 матча, в которых забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего, чей контракт с грозненским клубом рассчитан до конца июня, в 2,5 миллиона евро.