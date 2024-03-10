Колосков ответил, можно ли уже считать «Зенит» чемпионом

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.
«Паники никакой быть не должно, игроки в «Краснодаре» хорошие. Пробелы в подготовке, наверное, есть, но я не стал бы торопиться и говорить, что «Зенит» чемпион. Выводы делать преждевременно», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
Напомним, что «Краснодар» проиграл «Ростову» (1:2) в 20-м туре и лишился первого места в Премьер-лиге. Лидерство захватил петербургский «Зенит», разгромно победивший на выезде екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1.
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