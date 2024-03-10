Колосков ответил, можно ли уже считать «Зенит» чемпионом

«Паники никакой быть не должно, игроки в «Краснодаре» хорошие. Пробелы в подготовке, наверное, есть, но я не стал бы торопиться и говорить, что «Зенит» чемпион. Выводы делать преждевременно», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».