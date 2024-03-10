Пономарёв: «Легионеров «Краснодара» надо палкой бить»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об игре «Краснодара» во второй части нынешнего сезона.

Напомним, в двух весенних матчах «быки» смогли набрать лишь одно очко, потеряв лидерство в турнирной таблице РПЛ.

Ветеран раскритиковал иностранных футболистов «Краснодара», предположив, что легионеры потеряли мотивацию.

«Очень хорошо наверняка заработали и успокоились. Их надо палкой бить или снижать зарплату, по-другому не заставишь их двигаться», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Краснодар» проведёт 30 марта против «Локомотива». На сегодняшний день «быки» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.