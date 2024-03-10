Наумов назвал место, за какое поборется «Динамо» в чемпионате России

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре столичного «Динамо» после зимнего перерыва в РПЛ.
«Динамо» хорошо выглядит в этой части сезона, хорошо подготовилось. За чемпионство вряд ли «бело-голубые» будут бороться, «Зенит» не отдаст титул. За тройку «Динамо» поборется», - приводит слова Наумова «РБ Спорт».
В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» отпраздновало победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.
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