Наумов назвал место, за какое поборется «Динамо» в чемпионате России

«Динамо» хорошо выглядит в этой части сезона, хорошо подготовилось. За чемпионство вряд ли «бело-голубые» будут бороться, «Зенит» не отдаст титул. За тройку «Динамо» поборется», - приводит слова Наумова «РБ Спорт».