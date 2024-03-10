«Оренбург» и «Балтика» назвали стартовые составы

20-й тур чемпионата России продолжится поединком между «Оренбургом» и «Балтикой». Главные тренеры команд назвали стартовые составы на встречу.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Хотулёв, Перес, Адамов, Томпсон, Михайлов, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Капленко, Бистрович, Ковалёв, Фамейе, Козлов, Фернандес.

Матч состоится сегодня, 10 марта, на стадионе в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии поединка «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Балтика» - 15-е.