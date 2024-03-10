Канчельскис высказался о матче «Спартак» - «Факел»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче «Спартака» против воронежского «Факела» в 20-м туре Премьер-лиги.

«Спартак» должен побеждать «Факел». «Спартак» - фаворит, сейчас команде негоже терять очки, чтобы бороться за призовые места и включиться в гонку за чемпионство», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Поединок «Спартака» против «Факела» состоится в воскресенье, 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.