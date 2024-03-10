Попов – о матче РПЛ: «Играли два говна»

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о матче казанской команды против «Пари НН» в 20-м туре Российской премьер-лиги.

«Игра была равна, играли два говна. Потерянные два часа. Две команды, абсолютно не умеющие играть, показали абсолютно бездарный футбол, но одна забила, другая - нет», - передает слова Алексея Metaratings.ru.

Напомним, что встреча завершилась минимальной победой нижегородской команды со счетом 1:0.

После этого матча «Пари НН» с 28 баллами занимает девятое место в турнирной таблице. «Рубин», в свою очередь, располагается на восьмой строчке с 29 очками.