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Тарханов: «Зенит» нельзя назвать однозначным фаворитом на титул»

10 Марта 2024 • 12:21 Комментировать

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Подопечные Виктора Ганчаренко были разбиты на своем поле со счетом 1:4.

«Хоть «Зенит» и вышел на первое место, его нельзя назвать однозначным фаворитом. «Краснодар» сохраняет шансы, «Динамо» имеет возможность навязать борьбу. Самое интересное впереди», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».

Благодаря осечке «Краснодара» подопечные Сергея Семака поднялись на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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