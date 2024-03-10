Тарханов: «Зенит» нельзя назвать однозначным фаворитом на титул»

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Подопечные Виктора Ганчаренко были разбиты на своем поле со счетом 1:4.

«Хоть «Зенит» и вышел на первое место, его нельзя назвать однозначным фаворитом. «Краснодар» сохраняет шансы, «Динамо» имеет возможность навязать борьбу. Самое интересное впереди», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».

Благодаря осечке «Краснодара» подопечные Сергея Семака поднялись на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.