Аршавин прокомментировал лидерство «Зенита» в Премьер-лиге

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возвращении команды Сергея Семака на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
«Зенит» всегда хочет с самого начала находиться на первой строчке, но смогли сделать это только сейчас. Главное быть там в конце. Первое место - единственный удовлетворительный результат для «Зенита», - передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».
В матче 20-го тура чемпионата России «Зенит» отпраздновал гостевую победу над «Уралом» со счетом 4:1. Питерцы воспользовались осечкой «Краснодара» и захватили лидерство в Премьер-лиге.
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