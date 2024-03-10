Дьяков: «В ближайшие пять туров станет ясно, сможет ли «Динамо» конкурировать с «Зенитом»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил перспективы «бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул.

По мнению эксперта, в ближайшие пять туров станет ясно, способно ли «Динамо» соперничать с главным фаворитом сезона «Зенитом».

«Конечно, если «Динамо» в ближайшие пять туров очки растеряет, то на финишной прямой шансов уже не будет. Понятно, что и у «Зенита» возможны потери, но пока «Зенит» и по составу, и по всему сильнее», — цитирует Дьякова Metaratings.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «бело-голубые» проведут 30 марта против «Ростова».